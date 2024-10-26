?格闘王?前田日明氏（６５）が、自身のユーチューブ「前田日明チャンネル」を更新。米総合格闘技イベント「ＵＦＣ」に挑戦する朝倉海（３０）の活躍に太鼓判を押した。海は「ＵＦＣ３１０」（１２月７日＝日本時間８日、ネバダ州ラスベガス）で、ＵＦＣフライ級王者アレシャンドレ・バントージャ（３４＝ブラジル）とタイトルマッチを行う。デビュー戦でタイトル戦が用意されたことについて、前田氏は「それだけ期待されている