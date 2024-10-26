◆女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディス第２日（２６日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６５０ヤード、パー７２）首位と２打差の４位から出た岩井千怜（ちさと、ホンダ）が１イーグル、６バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算１２アンダーで単独首位に浮上した。５月のＲＫＢ×三井松島レディス以来、今季３勝目を目指す。１つ伸ばして迎えた５番。右ラフから残り１５０ヤードの第２打で８アイアンを振り抜くと、