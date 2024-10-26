国会議事堂第50回衆院選は27日、投票が行われ、即日開票される。自民党派閥裏金事件で揺らいだ「政治への信頼」を巡り、有権者による審判が下される。自民、公明両党の与党が定数465議席の過半数（233）を確保できるかどうかが最大の焦点だ。政治改革、物価高に対応する経済対策、外交・安全保障など日本の針路も問われる。与野党の党首は26日、最終日の攻防を繰り広げた。27日深夜にも大勢が判明する見通しだ。石破茂首相（自