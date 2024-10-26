衆院選（２７日投開票）の最終日となった２６日、みんなでつくる党から立候補しているＡＩメイヤー氏（東京２３区）と三井健氏（東京３０区）が東京・聖蹟桜ヶ丘駅前で、街頭演説会を開催した。本名、素顔非公開のＡＩメイヤー氏だが、選挙ポスターやホームページでは素顔をさらしており、令和の時代に「お前、平田だろ」事件の再来となっていた。この日は前日に目の手術で入院しており、退院してから会場入りの強行軍だったが