衆院選（2024年10月27日投開票）も大詰め。神奈川18区（川崎市中原区、高津区）では、世界平和統一家庭連合（旧・統一教会）との関係が表面化し、大臣を辞任した山際大志郎氏が、自民党から立候補している。自身の公式ウェブサイトには「統一教会とは断絶」を掲げ、選挙戦に臨んでいる。一方で、公式Xの返信欄はコメント書き込みを制限。選挙区での街頭演説では、旧統一教会問題には触れていないとの報告もある。Xの返信制限は神奈