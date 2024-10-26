西武鉄道によりますと、西武新宿線は午後5時5分ごろ、航空公園駅と新所沢駅の間で起きた人身事故の影響で、所沢駅と本川越駅の間で運転を見合わせています。運転再開は午後6時10分ごろを見込んでいるということです。