次期スタンダードスマホ「SHARP AQUOS sense9」などが登場か。新製品が10月29日に発表へシャープは25日、同社が展開する「AQUOS」ブランドにおけるスマートフォン（スマホ）などのモバイル製品の公式Facebookアカウント（ sharpmobile.jp ）などにて「AQUOS Fall-Winter 2024 Product Launch」を現地時間（JST）の2024年10月29日（火）10時30分に発表するとお知らせしています。合わせて公式Webサイト（ https://jp.sharp/k-tai/