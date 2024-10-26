10月27日に東京競馬場で行われる第170回天皇賞(秋)(3歳上・GI・芝2000m)の前日オッズがJRAより発表された。 単勝オッズ1番人気には、昨年の三冠牝馬リバティアイランド(牝4、栗東・中内田充正厩舎)が支持された。 続いての2番人気は昨年の有馬記念を勝った22年のダービー馬ドウデュース(牡5、栗東・友道康夫厩舎)、3番人気は重賞連勝でここへ臨むレーベンスティール(牡4、美浦・田中博康厩