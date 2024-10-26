京都府京都市に本社を構えるmui Labは、10月24日(木)〜2025年1月17日(金)の期間、新製品「muiボード」のクラウドファンディングをMakuakeにて実施している。“ぬくもり”と“つながり”を感じる「muiボード」「muiボード」は、天然木材を使用し、デジタルデバイスでありながらもインテリアに温かみをもたらすスマートホームコントローラー。天然木材によるデザインは、家のインテリアに自然と馴染み、使うほどに味わいを増すのだそ