日本国内で唯一開催される米男子ゴルフのＺＯＺＯチャンピオンシップは２６日、千葉・アコーディア習志野ＣＣ（７０７９ヤード＝パー７０）で第３ラウンドが行われ、６９で回った清水大成が通算８アンダーで日本勢トップの１２位となった。６３をマークした桂川有人と、三つ伸ばした杉浦悠太が通算７アンダーの１６位に浮上した。松山英樹は６６で回り、２アンダーの５９位。ニコ・エチャバリア（コロンビア）が通算１７アン