ヤンキースは25日（日本時間26日）、敵地でのワールドシリーズ（WS）第1戦に臨み、延長戦の末、3－6でドジャースにサヨナラ負けを喫した。この日、「3番中堅」で先発した主砲アーロン・ジャッジ外野手は5打数1安打3三振に終わり、ポストシーズンでの不振が続く結果となった。これを受けて、米地元紙『ニューヨーク・ポスト』は、ジャッジの打順変更を求める記事を掲載した