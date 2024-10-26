エア・タヒチ・ヌイは、ショートステイセールを10月23日から11月16日まで開催する。東京/成田発着タヒチ行きのエコノミークラスが対象で、往復運賃は90,420円から。燃油サーチャージや諸税込み。搭乗期間は11月29日から2025年4月9日まで。払い戻し・変更不可。エア・タヒチ・ヌイは、東京/成田〜タヒチ線の運航を、10月29日から週2往復で再開する。