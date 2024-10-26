「ラグビー・リポビタンＤチャレンジカップ、日本代表１９−６４ニュージーランド代表」（２６日、日産スタジアム）世界ランク１４位の日本は同３位のニュージーランドに１０トライを奪われて完敗した。序盤からチャンスを作った日本が先手を奪った。前半５分、敵陣１０メートル付近の右ラインアウトから展開し、スイッチを受けたＷＴＢナイカブラが中央を突破。約４０メートルを独走して先制トライを挙げた。ニュージーラ