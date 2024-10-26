【MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024】日本女子代表 4−0 韓国女子代表（10月26日／国立競技場）【映像】長谷川のクロス→北川のドンピシャヘッドなでしこジャパン（日本女子代表）のDF北川ひかるの眩しい笑顔が弾けた。内田篤人コーチ直伝のセットプレーから狙い通りのゴールが生まれると、満面の笑みでピース。ファンたちは「うまく入って来たな」「狙いの形！」と歓喜した。なでしこジャパンは10月26日、MIZUHO BLUE DREAM MATC