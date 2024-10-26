スポーツで地域を元気にしようと大学・自治体・スポーツの協会がきのう（25日）協定を結びました。ホッケークラブの創設も目指します。 【写真を見る】「スポーツで地域を元気に」IPU環太平洋大学・赤磐市・岡山県ホッケー協会が連携協定【岡山】 協定調印式には、IPU・環太平洋大学の大橋節子学長をはじめ、赤磐市長、岡山県ホッケー協会会長岡山県スポーツ協会の越宗孝昌会長らが、