◆第１７０回天皇賞・秋・Ｇ１（１０月２７日、東京競馬場・芝２０００メートル）＝１０月２６日、東京競馬場４つめのＧ１タイトルを狙うドウデュース（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父ハーツクライ）は、１５時４１分に東京競馬場に到着。洗い場で手入れをした後、ゆったりとした動きで馬房へ入った。前川助手は「渋滞もなくスムーズにいつも通り、おとなしく輸送を終えました。すっきりしているわりに、体重が増えているので