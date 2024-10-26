写真集でも着用した衣装で登場した前田。お気に入りの写真はややセクシーなもので、「実は表紙候補の1枚でもあった。肩が出て、リボンがほどけているというのが、今までにない挑戦。表情もトロンとしていてお気に入り」と明かした。ラブライブ！声優・前田佳織里、自分史上最大露出で「イチャラブな内容」に挑戦！ 取材中には、大好きな日本酒を飲んでいる様子の再現を求められる一幕も。「ラベルを上にすてお酌をするという礼儀が