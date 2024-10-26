韓国の大手芸能事務所「SMエンタテインメント」が来年1月11〜12日にソウル・高尺スカイドームで創立30周年記念コンサート「SMTOWNLIVE2025」開催することを発表した。韓国聯合ニュースが26日、報じた。「BTS」RMが9月に1億ウォン寄付韓国の国家報勲部長官が感謝の手紙「SMTOWNLIVE」の韓国での開催は、2022年8月の水原ワールドカップ競技場での公演以来約2年5カ月ぶり。同事務所は「この30年間積み重ねた歴史の総決算とな