人気ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにした「Kirby Café (カービィカフェ）」の、新たな常設店舗「Kirby Café OSAKA（カービィカフェ オオサカ）」が11月21日（木）、大阪・大丸心斎橋店にオープンする。「カービィカフェ OSAKA」11月21日オープン東京、博多に続く3店舗目の常設店となる「カービィカフェ OSAKA」では、他の店舗に先行して販売するメニューや、お好み焼きや串カツなどの大阪名物をモチーフに