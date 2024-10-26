新大久保に店舗を構えるマカロンショップ｢OVER MACARON(オーバーマカロン)｣では、期間限定のハロウィンセットを、2024年10月18日から10月31日まで販売いたしております。ハロウィンをイメージした、かわいいマカロンの6個セットが登場。早めに売り切れてしまうこともあるので、気になる人は早めにチェックしてみてください。 期間限定のハロウィンセットが登場 新大久保で人気のマカロンショップ｢OVER MACAR