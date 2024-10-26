元日本代表ＦＷの武田修宏氏（５７）が２６日、和歌山市内で行われた「明治安田生命Ｊリーグウォーキングｉｎｗａｋａｙａｍａ」に参加した。武田氏は、約３００人の参加者と地元サッカーチームであるアルテリーヴォ和歌山の選手たちと和歌山城周辺をウォーキング。和歌山出身の元日本代表ＤＦの駒野友一氏の母親も参加したという。イベント終了後、武田氏は、明治安田のＣＭに出演している元日本代表ＦＷの三浦知良（ＪＦ