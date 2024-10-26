不凍液に含まれる有害物質を摂取させ父親を殺害したとして、東京都台東区の夫婦が再逮捕された事件で、父親が入院中も有害物質を摂取させられた疑いがあることが26日、捜査関係者への取材で分かった。夫婦のLINEには差し入れについてのやりとりもあった。警視庁浅草署捜査本部は、夫婦が飲食物に有害物質を混ぜたとみて調べている。再逮捕されたのは細谷健一容疑者（43）と妻志保容疑者（38）。健一容疑者の父親勇さんは2017年