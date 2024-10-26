選挙の最終盤、自民党と連立政権を組んできた公明党が非常事態に陥った。石井啓一代表が新顔と臨んだ埼玉14区で劣勢に立たされ、小選挙区で負ければ比例の重複立候補もないため党トップが国会から姿を消すことになる。自民党も看板政治家を次々と応援に送り込み押し上げを図るが、政治とカネの問題をかわすため自民党が選んだ「短期決戦」が裏目に出た形で、危機感は最高潮だ。 【画像】公明党・石井代表と岸田前総理の演説に集ま