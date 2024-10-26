ノルディックスキーのＵＨＢ杯ジャンプ大会は２６日、札幌市大倉山ジャンプ競技場（ＨＳ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）で行われ、男子は中村直幹（フライングラボラトリー）が１３４メートルと１３４．５メートルを飛び、合計２４３．３点で優勝した。二階堂蓮（日本ビール）が２位、５２歳の葛西紀明（土屋ホーム）は３位。女子は伊藤有希（土屋ホーム）が１２９メートルと１２４．５メートルの合計２５３．５点で制し