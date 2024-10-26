スピードスケートの全日本距離別選手権第２日は２６日、長野市のエムウェーブで行われ、女子３０００メートルは日本記録保持者の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が４分６秒０６で優勝した。堀川桃香（富士急）は２位で、２連覇はならなかった。男子１５００メートルは野々村太陽（博慈会）が１分４５秒６１で制し、２位に一戸誠太郎（ＡＮＡ）、３位に小島良太（エムウェーブ）が入った。女子５００メートルは吉田雪乃（寿広