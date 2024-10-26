（C）2022 Happy Elements K.K／AS エリオス R 製作委員会 富本惣昭が、2025年1月11日から品川プリンスホテル ステラボールで上演されるAction Stage「エリオスライジングヒーローズ」-THE NORTH-で主演マリオン・ブライス役での出演が決定した。【動画】Action Stage「エリオスライジングヒーローズ」-THE NORTH-プロモーション映像Happy Elements カカリアスタジオが贈る、ヒーロー育成コマンドバトル RPG『エリ