横断歩道の看板に「スシ」。「巨大な鉄塔」の下を車が走る光景。さらに軽自動車がギリギリ通れる「極狭トンネル」や、有明の夜空に浮かぶ巨大な「謎のサイン」など、街で見かける不思議な光景の謎を追跡しました。【画像】道路の真ん中に鉄塔軽自動車もギリギリ？極狭トンネル街の不思議な光景たち■横断歩道に謎の“スシ”看板神奈川県川崎市の横断歩道に、なんと「スシ」の文字があります。一体、どんな意味があるのでし