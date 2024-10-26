公明党の広報局長、平木大作参院議員が日本テレビのYouTube選挙特番「投票誰にする会議」に出演しました。“自公過半数割れ”の可能性があるなか、どのように“風”を感じているのか。また、“物価高”や“自然災害”、“核を巡る議論”など山積する課題に対して何を訴えるのか、AIエンジニア・安野氏の分析を交えて聞きました。“自公過半数割れ”の可能性 吹き荒れる“逆風”の実感AIエンジニア・安野貴博氏：「X（旧Twitter）に