前回サプライズな強さとなった雇用統計は ここにきて進むドル高円安の背景は、米国の大幅利下げ期待の後退と、米大統領選でのトランプ前大統領優勢報道が大きいです。 9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で0.50%の大幅利下げに踏み切り、11月、12月のFOMCでも連続利下げ、そのうち一回は0.50%という見通しが広がっていた米国の政策金利ですが、ここにきて大幅利下げ期待が払しょくされ、それどころか11月は据え置きになるの