イスラエル軍は26日、イランの軍事施設に対し報復攻撃を始めたと発表した。イスラエル軍のハガリ報道官は26日未明、「イランの軍事施設に対する正確な攻撃を実施している」と発表した。イランや親イラン武装組織などによる、イスラエルへの数カ月にわたる継続的な攻撃に対しての報復だとしている。イランメディアは、イスラエルの攻撃の標的はイラン西部と南西部にある複数の軍事基地で、防空システムが迎撃したと報じている。核施