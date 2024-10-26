実業家・西村博之（ひろゆき）氏（47）が26日に公式X（旧ツイッター）を更新。自身が管理していた掲示板「2ちゃんねる」の裁判をめぐる、異例の“賠償金支払い旅”がスタートしたことを報告した。YouTubeチャンネル「ReHacQ-リハック-」を運営するディレクター・高橋弘樹氏はX（旧ツイッター）で「ReHacQ特番『ひろゆきの賠償金支払い旅』を10月下旬〜11月上旬にかけて行いたいと思います」「ひろゆきさん、時効も含めてお支払