きょう（26日）午後1時半ごろ、香川県高松市の造船会社で、高所作業中に作業員の男性3人が落下し2人が死亡、1人が意識不明の重体のもようです。 警察によりますと、事故があったのは、高松市朝日町の四国ドッグで、作業員3人が、船の右舷側面の鉄板パネルの取り付け作業中に足場が崩れ、約18メートルの高さから落下しました。 3人は、現場で心臓マッサージの手当てを受け救急搬送されましたが、高松市の男性作業員（