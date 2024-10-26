日本―韓国後半、チーム4点目のゴールを決め、祝福される谷川（中央）＝国立競技場サッカー女子の日本代表「なでしこジャパン」は26日、東京・国立競技場で行われた国際親善試合、みずほブルードリームマッチで韓国代表に4―0で快勝した。8強だったパリ五輪後の初試合で、日本は前半に右CKから北川（ヘッケン）が先制。藤野（マンチェスター・シティー）らが加点して3―0で折り返すと、選手を入れ替えた後半も1点を加えた。