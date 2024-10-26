大型の台風21号は今後、勢力を強めながら、次第に進路を北よりに変えるでしょう。非常に強い勢力で暴風域を伴って沖縄に近づく恐れがあります。沖縄や奄美は来週後半は大荒れの天気となる恐れ。来週末は西日本や東日本でも台風の影響を受ける可能性があります。大型の台風21号非常に強い勢力へ大型の台風21号は、26日(土)15時現在、フィリピンの東を西へ進んでいます。台風21号は今後も西よりに進みますが、29日(火)頃から進路を