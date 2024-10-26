「女子国際親善試合、日本代表４−０韓国代表」（２６日、国立競技場）サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」が、パリ五輪後初の試合で韓国相手に快勝した。試合開始からボールを握る展開を作ると、前半３３分に右ＣＫに対して後方から走り込んだＤＦ北川が頭で合わせて先制。同３４分にはＦＷ藤野が左足で決めて追加点。さらに同３７分はゴール前で相手ＤＦのクリアミスを拾ったＦＷ田中が左足で流し込み、わずか４分間