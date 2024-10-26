スーパー戦隊シリーズ最新作『爆上戦隊ブンブンジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）バクアゲ35「碧き王者」が27日に放送される。【動画】【ブンブンジャー】バクアゲ35「碧き王者」予告ブンブン（声：松本梨香）は、なぜ昔ハシリヤンだったのか？その理由をブンブンが仲間たちに話している間に、ディスレースは最悪の作戦に出た…！ブンブンジャーは、新たな力“ブンブンジャーロボチャンピオン”で、ついにディスレ