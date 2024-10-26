女優・萬田久子（６６）が２６日、カンテレ「おかべろ」に出演。大好きだったお酒について語った。朝７時の犬の散歩で立ち寄った店で、朝からシャンパンを飲むなど、「朝シャン」は当たり前だったという萬田。友達がくれば、「５本から１０本は飲むかもね。シャンパンからワインまで。（頭は）痛くならない、気持ちいい」と笑顔で打ち明ける。しかし、３年ほど前から「これ、おかしいんちゃうか」と思い、美容と健康のため、