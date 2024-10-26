【MLB】ドジャース 6−3 ヤンキース（10月25日・日本時間26日／ロサンゼルス）【映像】フリーマンのサヨナラ満塁弾で選手もファンも“大はしゃぎ”今日ばかりは大谷翔平投手以上に、フリーマン内野手への賛辞が止まらなかった。4年ぶりの世界一を目指すドジャースはこの日からワールドシリーズでヤンキースと対戦。第1戦はフリーマンの劇的なサヨナラ満塁弾が飛び出し6-3で勝利を収めた。劇的な勝利にファンたちも「すご