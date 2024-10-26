令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）第9話「トリック オア ダンス！」が27日に放送される。【動画】【仮面ライダーガヴ】第9話「トリック オア ダンス！」予告ショウマ（知念英和）はハロウィンの扮装をする子どもたちにまぎれてお菓子をゲット。すぐには溶けないぐるぐるキャンディを初めて口にして大感激、新たなゴチゾウも次々に誕生する。一方、絆斗（日野友輔）は、