第2日、通算12アンダーで単独首位に立った岩井千怜＝武蔵丘コース樋口久子・三菱電機レディース第2日（26日・埼玉県武蔵丘コース＝6650ヤード、パー72）4位から出た岩井千怜が1イーグル、6バーディー、1ボギーの65で回り、通算12アンダーの132で単独首位に立った。64をマークした岡山絵里が1打差の2位につけた。吉田優利が通算9アンダーの3位で、8アンダーの4位に小祝さくら、岩井明愛、河本結ら5人が並んだ。竹田麗央は13位。