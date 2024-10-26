◆ラグビー▽リポビタンＤチャレンジカップ２０２４ニュージーランド―日本（２６日、日産スタジアム）世界ランク１４位の日本は、同３位のニュージーランド代表（ＮＺ）に１９―６４で黒星。昨年のＷ杯準優勝のラグビー王国に計１０トライを許し、完敗した。先制は日本。５分、敵陣でのラインアウトを起点に、ＳＨ藤原忍（東京ベイ）がＷＴＢナイカブラ（ＢＬ東京）にノールックパス。相手守備網を破ってトライを挙げた。Ｎ