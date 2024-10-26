北朝鮮外務省のキム・ジョンギュ次官（ロシア担当）は25日、朝鮮中央通信の質問に答える形で、ウクライナを侵略中のロシアへの派兵説について「そのようなことがあるなら、それは国際法的規範に合致する行動」だとして、事実上認めた。