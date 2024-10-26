２０１０年に解散した女性アイドルグループ「メロン記念日」の元メンバー・大谷雅恵が２６日に自身のＳＮＳを更新。部分入れ歯デビューをしたことを報告した。インスタグラムで「最初にお伝えしておきます私の人生は日々何が起こるかわかりません溜め込んでいたネタではなくリアルタイムで起きてることをご承知ください本題に入ります」と前置きした大谷。「３０年は共に生きてきたであろう大切な奥歯ちゃんとお別れい