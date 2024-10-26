元サッカー日本代表FWでタレント大久保嘉人氏（42）が26日、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（土曜午前11時3分）に出演。Jリーグでイエローカード104枚の最多記録を持っているが、警告を出した相手でイングランド代表MFで元レアルマドリードのレギュラーだったデビッド・ベッカム氏（49）とバチバチだったことを話した。MCで元テレビ東京社員でフリーディレクター佐久間宣行氏（48）から警告を受けたとき