26日の佐賀競馬1Rで2番人気のゴーオールザウェイ（牡2＝真島元、父ニシケンモノノフ）が1着。鞍上の飛田愛斗（22＝三小田）は地方競馬通算500勝を達成した。2020年10月3日に佐賀4Rでデビューしてから地方競馬通算3430戦目での大台到達。区切りの勝利を飾った飛田は「これからも応援よろしくお願いします」と、ファンに向けてコメントした。