レスターに所属する元イングランド代表FWジェイミー・ヴァーディが、2試合連続ゴールを挙げた。プレミアリーグ第9節が25日に行われ、レスターはノッティンガム・フォレストと対戦。16分にライアン・イェイツに先制点を許したものの、23分にはクロスに合わせたヴァーディが同点弾をマーク。しかし、後半にクリス・ウッドに2ゴールを奪われ、1−3で敗れた。それでも、開幕からここまでプレミアリーグでは全9試合に先発出場して