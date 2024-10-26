元サッカー日本代表MFの前園真聖（50）が26日に放送されたTOKYOFM「SPORTSBEATsupportedbyTOYOTA」（土曜前10・00）にゲスト出演。サッカー日本代表の“安定感”の秘けつを分析した。今放送は15日の26年W杯北中米大会アジア最終予選で1―1のドローに終わったオーストラリア戦の前に収録されたもの。ここまでの日本代表の奮闘に前園は「特に最終予選って初戦でつまづいたり今まであったんですけど、攻守にわたって非