テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（48）が26日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）にゲスト出演。パーソナリティーを務める歌手の和田アキ子（74）と初共演を果たした。和田は初共演にあたり、佐久間氏が出がけたNetflixシリーズ「トークサバイバー」をシーズン3まで視聴。芸人の本気トークに「大人を本気にさせる。大人の遊び場のようなんだけど、ものすごく真剣勝負」と大絶賛