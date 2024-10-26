タレントの北斗晶の長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛が25日に自身のアメブロを更新。北斗が娘・寿々ちゃんに用意してくれた豪華な料理を公開した。【映像】北斗晶の義娘、長女・寿々ちゃんの顔出しショット公開この日、凛は「久しぶりの日本にワクワクしていて不思議な感覚です」と心境をコメント。「ボスがたっくさんご飯を用意してくれていて…嬉しすぎました」と述べ「寿々さんご飯も豪華だよ〜」と北斗が寿々ち