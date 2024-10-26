◇ワールドシリーズ第1戦ドジャース6×ー3ヤンキース（2024年10月25日ロサンゼルス）ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（35）が25日（日本時間26日）、本拠で始まった第120回ワールドシリーズ（WS、7回戦制）の第1戦に「3番・一塁」で先発出場。延長10回にワールドシリーズ史上初のサヨナラ満塁本塁打を放ち、チームの勝利に貢献した。試合後、ベッツはフリーマンのサヨナラ満塁弾につながった自身の敬遠について